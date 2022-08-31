青島學校列作禁書 龍應台：我的光榮

自由亞洲電台前日報道，青島市各學校上周收校方通知，指「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校」。通知還要求家長注意整理有關圖書並封存。

易中天作品與部分兒童書同被禁

遭禁書籍有前廈門大學人文學院中文系教授易中天多本作品，如《易中天中華經典故事》；兒童文學作家楊紅櫻系列作品《淘氣包馬小跳》當中的《天真媽媽》；兒童作家北貓的《米小圈上學記》；前北京故宮博物院副院長陳麗華主編的《幼兒趣味中國歷史繪本》；漫畫家郭競熊的所有作品；以及龍應台的所有作品。

在「濟南路中學教師」微信群，有人稱接青島市教育局通知，各學校安排人員28日下午3時30分前，完成對學校圖書館、閱覽室、教室讀書角、教師辦公室等校內存有郭競雄、易中天、楊紅櫻、北貓、陳麗華書籍的排查，立即下架及上報作品名和冊數。

對於作品被禁，龍應台昨在facebook 回應，指她的《大江大海1949》等書已被禁10多年，其他如《目送》等書也在她2019年為香港說話後多半被下架。

「政府存在前提是保障個人自由」

龍應台表示「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裏一扇又一扇不幸緊閉的窗」。龍應台又稱，「希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」