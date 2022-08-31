陸無人機屢飛金門 台首開槍射擊驅逐

「中時新聞網」引述台灣陸軍金門防衛指揮部表示，昨日在金門外島大膽、二膽、獅嶼地區共發現4批4架次無人機，經台守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離後，無人機陸續往廈門方向飛離。而在前日，亦有大陸無人機飛臨。自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後，金門台軍即首度傳出有解放軍無人機接近，但近期台軍通報顯示，發現的大陸無人機為民用無人機。

蔡英文：適時採必要強力反制措施

蔡英文早於澎湖視導駐軍時表示，敵軍愈是挑釁，台方愈要冷靜，不會挑起爭端並自我克制，不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，但不表示台方不會反制，《自由時報》引述蔡英文稱，「我已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。」

台防長：從不挑釁 着眼自我防衛

據中央社報道，同日，台灣國防部長邱國正表示，台軍從來不挑釁，但面對大陸不平和、不理性、傷及兩岸和平的態度，台國防部針對無人機已有策進作為，但軍事行動不便告知，惟強調是以自我防衛着眼。他又向大陸表示「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪」。

邱國正出席活動受訪時首度對無人機事件表態，並透露離島官兵近期受到很大壓力，但責任他來負。他提及目前每天有20至30架的解放軍軍機在台灣周邊繞飛，執行所謂的警巡任務，最近則有無人機不斷侵擾離島。

隨着大陸無人機近日不斷飛抵金門上空，大陸互聯網也傳出無人機拍攝台軍崗哨的照片及影片，台軍處理方式遭到輿論質疑，也有許多政客要求「擊落無人機」。大陸外交部發言人趙立堅前日稱「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。

台灣民眾黨主席柯文哲前日稱台軍「用石頭丟無人機太丟臉」，強調自己「會用槍打下來」；行政院長蘇貞昌稱，台軍「有能力擊落」。對於士兵究竟能否開槍，台軍方此前稱，如果要開槍驅離，須修改「用槍時機」規定才能向部隊授權，台軍可用高功率的激光筆照射，干擾拍攝。

明報記者