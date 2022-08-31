深圳首現BF.15變種 龍華封區5醫院停診

綜合澎湃新聞及深圳衛視報道，龍華區則從今日至9月2日，對社區小區、城中村實行嚴格管理，大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等暫停，暫停遊園、集市、廣場舞等活動，各類公園關閉。要求居民不串門、不聚集，非必要不外出。各類卡口24小時值守，嚴格執行「體溫必測、口罩必戴」，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣紀錄。而深圳5家醫院停診，包括深圳市龍崗區第四人民醫院、中山大學附屬第八醫院、深圳市龍崗區第二人民醫院、北京大學深圳醫院、深圳市中醫肛腸醫院（福田）。

承德瞞疫者三代不得入黨捱批

目前疫情仍在內地散點爆發，河北省承德高新區新冠疫情防控指揮部辦公室日前發布公告，徵集當地以外行程未按規定報備人員的線索，經核實後，若是黨員、領導幹部親屬，一同追究黨員、領導幹部政治責任。若是企業家，列入銀行黑名單，若是個人，列入失信記錄黑名單，並稱三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等，引來強烈批評。界面新聞報道，承德高新區當局昨發文稱撤銷該公告，並向社會公開致歉。

京檢測機構造假 3幹部雙開

另外5月中北京被揭第三方核酸檢測機構北京樸石醫學檢驗實驗室原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，當局再調查3名官員。房山區紀委監委昨日通報，對區衛健委原副主任楊大慶、醫政科原科長晉長皓、醫政科原三級主任科員邢曼嚴重違紀違法問題立案審查調查。3人已被開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題亦移送檢察機關依法審查起訴。

（綜合報道）

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