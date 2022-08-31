中共二十大10月16日在北京召開 政治局：第二個百年關鍵時刻 制定行動綱領大政方針

播報採用「紅底黃題白字」

昨日的中央政治局會議由中共總書記習近平主持，研究中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議和中國共產黨第二十次全國代表大會籌備工作。新華社報道，會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議於10月9日在北京召開。中共中央政治局將向黨的十九屆七中全會建議，中共二十次將於10月16日在北京召開。央視「新聞聯播」昨晚在報道該新聞時，採用紅底黃題白字的方式來播報；在中共十九召開時間確定之時，央視亦以這種方式播報。

「總結新時代重大成就」

會議強調，中共二十大是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。大會將認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗，深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員全黨全國各族人民「堅定歷史自信」、「增強歷史主動」。

會議提出「四個繼續」，包括繼續統籌推進「五位一體」總體佈局（中共十八大提出，即經濟政治文化社會生態文明五建設）、協調推進「四個全面」戰略佈局（習2014年提出，包括全面推進依法治國、全面從嚴治黨等），繼續紮實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體」，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。2017年8月31日政治局建議中期十九大召開日期時，亦提出相似表述。

去年11月11日，中共中央委員會第六次會議決定，中共二十大於2022年下半年在京召開。去年11月18日，中共中央印發了《關於黨的二十大代表選舉工作的通知》，對二十大代表選舉工作作出全面部署。

官方宣布中共二十大代表的總人數為2300名，與十九大持平。但與十九大相比，二十大少了兩個代表團，中央直屬機關與中央國家機關兩個工委合併後變成一個團，共選出293名代表，比十九大時兩團總數的295人，減少兩人。另外解放軍和武警兩代表團併成一團，並在本月15日選出304名代表，比5年前解放軍團253人、武警團50人總計303人，增加了1人。至本月20日，38個代表團中已有35個公布了代表名單，僅剩台灣、香港、澳門3個團名單未公布。而52名副國級以上黨和國家領導人全部獲中央提名，其中習近平在廣西全票當選，總理李克強則在甘肅當選。

按以往慣例，中共全代會多在秋季舉行，例如中共十七大，於2007年10月15至21日召開；中共十八大，2012年11月8至14日召開；中共十九大，則於2017年10月18至24日召開。

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