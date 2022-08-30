駐日大使：一中原則沒灰色地帶

人民網報道，孔鉉佑27日應邀出席中國社科院主辦的「重溫初心、面向未來」紀念中日邦交正常化50周年國際學術研討會並致辭。孔鉉佑表示，妥善處理台灣問題，是中日邦交正常化得以實現的前提和基礎，一個中國原則不存在任何「灰色地帶」和模糊空間。

孔鉉佑稱，令人擔憂的是，一段時期以來，日方在台灣問題上集中出現消極動向，給中日關係帶來嚴重干擾，希望日方不折不扣遵守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，特別是在當前台海局勢敏感關頭，切實謹言慎行，避免對中日關係造成更大損害。

日駐華大使：兩國關係陷惡性循環

另據共同社，日駐華大使垂秀夫在線出席上述研討會，他分析當前兩國關係「正在逐漸陷入惡性循環之中」，呼籲國民之間真誠交往，認為需要雙方領導人提供引導方向的「指南針」。對於中日雙邊關係，垂秀夫強調，「兩國領導人進行密切溝通，將會變得愈來愈重要」。