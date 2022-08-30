防疫不力 拉薩「優秀縣委書記」免職

基本實現社會面清零 22幹部問責

據國家衛健委最新消息，內地前天新增1556宗感染，最多的是西藏，佔810宗，四川248宗排第二，原先排名首位的海南佔132宗排第三。

海南省衛健委副主任李文秀昨在發布會上稱，海南28日報告感染較27日減少33宗，「社會面感染者進一步減少，疫情維持下降趨勢」。另邊廂，四川成都疫情則進入上升期，當局稱病例社會活動軌迹廣泛，已涉及全市多個區（市）縣的公共場所，疫情擴散傳播風險較大。

拉薩市本輪疫情始於8月7日。據官方「拉薩發布」微信公眾號昨日消息，目前，全市新增病例均在高風險區、隔離場所、閉環人員中發現，社會面傳播鏈基本阻斷，經專家組綜合分析研判，拉薩市基本實現社會面清零。

實現清零後，問責也隨即展開。中共拉薩市委依規依紀對22名幹部追責問責。其中，拉薩市市委常委、城關區區委書記張正被免職。《西藏日報》稱，這是「因疫情防控工作不力和工作需要」。去年，張正獲得中共中央組織部授予的「全國優秀縣委書記」榮譽稱號。

（綜合報道）

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