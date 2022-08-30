九合一開跑 首藍綠白演義 三家齊爭台北 民進黨視「選戰沒輸」底線

綜合《聯合報》等台媒報道，台灣總統、民進黨主席蔡英文近日頻為黨籍縣市長參選人輔選，黨內預判台北市將成關鍵戰場。藍綠陣營分別由立委蔣萬安和衛福部前部長陳時中出馬，民眾黨支持的前台北副市長黃珊珊亦以無黨籍身分加入選戰，形成三腳督局面。目前約超三成市民支持蔣，略高於黃、陳。

綠營鄭運鵬選桃園

前立委鄭寶清參選亂佈局

民進黨前桃園市長參選人林智堅此前陷入論文抄襲風波，在其宣布退選後黨內提名鄭運鵬參選，但民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選，打亂綠營佈局。民進黨表示，若鄭寶清最後仍登記，依黨紀將開除黨籍。在2020年曾經發生市長罷免案、「藍天變綠地」的高雄，一名政治素人、41歲的鄭宇翔昨日成為首名登記的市長候選人，強調參選動機為解決民進黨政府無法解決的問題。除國民黨提名柯志恩、現任高雄市長陳其邁尋求連任外，無黨籍曾尹儷曾表態參選。

藍營朱立倫：定獲最多席次

藍營方面，國民黨28日在桃園召開全代會，22個縣市長參選人出席造勢。被問到預估年底可以拿下幾席縣市長，國民黨主席朱立倫表示「一定會獲得最多席次」。朱去年參選黨主席時曾承諾「目標16席、六都過半」，如做不到就下台負責。黨務人士指出，因民進黨近期各項爭議不斷，例如疫苗、論文抄襲和「數位中介服務法」草案等，藍營在台北、桃園的選情趨於穩定，若兩都拿下，就能達成目標。

白營參選人吸年輕人中間選民

2019年成立的「白營」民眾黨首次加入選戰。選務人士分析，台北市長參選人黃珊珊、民眾黨桃園市長參選人賴香伶和新竹市長參選人高虹安較能吸引年輕人和中間選民。黨主席柯文哲也想再造2014年台北市選舉的「柯文哲旋風」，未來三地的輔選會緊密連結。

在近期的多份網絡民調中，藍營稍勝一籌。最新的台灣新聞網站「Yahoo奇摩」截至上周六、共23,800人參與的民調顯示，國民黨以44.3%政黨看好度奪冠，勝過民進黨的14.6%及民眾黨的5.3%。此次選舉將選出11,023名地方公職人員。