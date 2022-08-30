成惡勢力「保護傘」 警15人被查8遭留置

涉濫用職權行賄受賄 包括分局局長

央視報道，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊和衡水三地紀檢監察機關展開嚴肅查處，深挖陳繼志等惡勢力組織背後的「保護傘」。目前已對15名相關人員立案調查，其中對唐山市路北公安分局局長馬愛軍、唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌等8名公職人員採取留置措施，初步查出其違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題，紀檢監察機關將繼續深入調查。

河北省公安廳副廳長史貴中指出，本案暴露出一些地方公安機關在警務工作機制、執法辦案水平、民警教育管理等方面存在的短板，可以說教訓十分深刻，值得認真反思。對於公安機關內部極少數害群之馬，將會同紀檢監察機關堅決予以查處，絕不姑息。

他表示，全省公安機關將以案為鑑、舉一反三，深入查擺問題，健全制度規範，嚴格隊伍管理，強化執法監督，持續提升執法辦案水平和執法公信力，切實回應廣大人民群眾對平安穩定和公平正義的期待。