唐山打人案起訴28人 主犯涉多宗刑案糾黑作惡

受害女受訪：不讓他摸就被打

央視報道，河北檢察院通報指，6月10日凌晨2時40分許，陳繼志、馬雲齊、劉濤、陳曉亮、李鑫、沈小俊、李紅瑞7男及兩名女同伴，因密謀賭博違法犯罪，相約到唐山市路北區一燒烤店聚餐。其間，陳繼志騷擾店內正在與3名同事用餐的王女。受害人王女首次接受訪問時憶述，「綠衣男子（陳繼志）就進來了，不知道在吧台說了什麼，然後回來就摸我，我不讓他就給我一電炮（耳光）」。

閉路電視畫面顯示，在遭到拒絕和斥責後，陳繼志等人分別在燒烤店內、店外、店旁小胡同內，持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢4名受害人。面對持續施暴，王女一度逃跑至店旁的小胡同，6名疑犯亦相繼追了進去，約1分41秒才離去。

打完恐嚇不許報警 「否則就弄死我們」

由於店旁小胡同內是監控盲區，案發後網上傳出受害人「在小胡同內遭性侵害」、「從樓上被扔下」、「被汽車輾壓」。王女否認網上各種被害言論，稱當時「好幾個人毆打我們，打完說告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了」。案發後，4名受害人由救護車送院，其中兩人傷勢鑑定為「輕傷二級」，另外兩人傷勢鑑定為「輕微傷」。

檢察院通報指，經過兩個月徹查，陳繼志等28名被告的「犯罪事實清楚，證據確實、充分」，認定本次唐山燒烤打人案涉嫌尋釁滋事犯罪，近日已由廊坊市廣陽區檢察院依法向廊坊市廣陽區法院提起公訴。

通報亦指出，經調查後發現，2012年以來陳繼志等人長期糾集一起，在唐山市等地涉以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11宗，另涉4宗尋釁滋事、故意傷害等案（見表），逐漸形成「以陳繼志為糾集者的惡勢力組織」，為非作惡，欺壓百姓，造成惡劣社會影響。

暴力慣犯 曾U形鎖擊頭人塞車尾箱

此外，廊坊市廣陽區檢察院副檢察長李春蕾另披露，使用暴力威脅與傷害他人是陳繼志慣用手段，其中一宗發生在2015年12月，陳繼志與他人因抵押車輛發生糾紛，遭到對方反抗時用U形鎖擊打其頭部，在拘禁期間又將對方塞至車尾箱。廊坊公安機關專案組民警王剛形容，整個過程都體現犯罪團伙的手段殘忍。

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