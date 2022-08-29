成都疫情急升 進處所須48小時核酸報告

海南疫情趨緩 漁船准分批出海

據國家衛健委最新消息，內地前日新增1294宗新冠本土確診，當中無症狀感染1035宗。新增的病例中，仍以西藏503宗佔最多，海南疫情回落至195宗，四川則持續上升至147宗。

央視報道，海南全省疫情下降趨勢明顯，最初爆發疫情的三亞市前日報告新增感染者數為98宗，首次降到兩位數，疫情基本得到控制。

此外，為減少疫情對漁民生活生產的影響，海南省23日起「分區域、分批次」逐步恢復漁船出海作業，但受風暴「馬鞍」影響延遲。隨着風暴影響減弱，海南省前日第一批符合條件的市縣逐步恢復漁船出海作業。第一批開海的市縣包括海口、文昌、瓊海和昌江，符合出海條件的漁船共4258艘。

另據《成都日報》，四川成都市疫情處於快速上升階段，病例社會活動軌迹廣泛，已涉及全市多個公共場所，疫情擴散傳播風險較大。目前全市已劃定33個高風險區、32個中風險區。截至昨中午12時，成都今輪疫情累計報告本土陽性感染者119宗。當局宣布今日零時起，市民進入公共場所須持48小時核酸陰性證明。

（綜合報道）

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