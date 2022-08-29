公安部華東3省掃電騙 拘1.3萬疑犯扣5000萬

稱境外詐騙離不開境內集團支持

據央視報道，當前電信網絡詐騙案件頻發，犯罪形勢嚴峻複雜，公安機關發現，詐騙分子雖然大部分藏匿在境外詐騙民眾，但都離不開境內涉及詐騙的新型犯罪集團的支持；這類犯罪集團主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳不法款項等各類犯罪活動，是電信網絡詐騙黑灰產業鏈上的重要環節。

由於電信網絡詐騙犯罪具有跨區域、非接觸等特點，這些涉詐犯罪集團關聯的詐騙案件往往涉及多個地區，具有極強的隱秘性和社會危害性。同時。犯罪集團集中的地區也極易滋生非法拘禁、聚眾鬥毆等違法犯罪活動，成為當地社會治安的重大隱患。

涉推廣引流「跑分」洗錢技術開發等

對此，公安部決定成立「國家隊」，採取「定向研判、統一指揮、集中打擊」的模式，在全國重點省市展開區域會戰，打擊各類電信網絡詐騙新型違法犯罪藏窩點和人員。公安部決定將江蘇、浙江、安徽等華東3省作為第一次區域會戰主戰場，組織3地公安機關同步展開為期一周的集中收網行動，成功打掉一大批從事推廣引流、「跑分」洗錢（即通過銀行卡等個人帳戶為電信詐騙提供非法資金轉移的渠道）、技術開發、買賣「兩卡」（電話卡、銀行卡）等各類犯罪集團。

報道指，在今次打擊電信網絡詐騙犯罪行動中，公安機關成功抓獲各類涉詐違法犯罪疑犯1.3萬名，搗毀犯罪分子的藏窩點460多個；另檢獲手機、電腦等犯案工具1.4萬個，扣押涉案現金5000多萬元人民幣、虛擬貨幣（USDT）88.5萬個。

擬擴行動至華南京津冀

公安部表示，公安機關將堅持「什麼犯罪突出就重點打擊什麼犯罪」，始終保持嚴打高壓態勢，不斷創新打擊模式，繼續組織展開華南片區、京津冀片區等區域會戰，堅決遏制電訊網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

（綜合報道）

（東南亞．打工騙案）