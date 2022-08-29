美艦過台海 佩洛西訪台後首次

美軍稱例行通過 符國際法

據美國第七艦隊聲明，美國海軍巡洋艦「安提坦」號（USS Antietam）和「錢斯洛斯維爾」號（USS Chancellorsville）昨例行通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。 聲明指，美軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

解放軍：掌握一切動向

這是自本月初佩洛西訪台，引發解放軍對台灣「鎖島軍演」以來，美艦首次通過台海。據微信公眾號「東部戰區」消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，兩艘美巡洋艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

台灣國防部昨中午亦發布新聞稿表示，兩艘美軍巡洋艦由北向南航經台灣海峽，通過台海南駛期間，台軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

此前，針對美艦將通過台灣海峽一事，中國駐美大使秦剛本月中旬接受美國媒體群訪時表示，美方在這一地區做得太過了。美方2012年至今在台灣海峽進行近100次過航，加劇緊張局勢，助長「台獨」勢力囂張氣焰。

《環球時報》前總編胡錫進稱，美軍這次行動是在解放軍環台灣島大規模軍演過去了一段時間之後，他們一直強調「不會上解放軍演習的鈎」，想避免形成與解放軍在台海對抗的印象，但他們今天的行動仍是新的挑釁。胡錫進表示，美方試圖以此舉安撫台當局和地區盟友，告訴他們美國不會在大陸的軍事壓力下後退。 不過，「需要指出的是，美軍艦過台灣海峽已經不可能對大陸產生任何威懾，對台當局的壯膽作用也越來越小」。

另據美國國防部下屬網站DVID消息，美國海軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦（LHA-7）上周五已進入南海活動，這是其今年5月部署以來首次進入南海。

（綜合報道）

（中美角力）