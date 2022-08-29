正部級官員督導各省 河南省長誠懇接受

河南省省長王凱表示，將切實增強穩住經濟大盤的政治自覺，嚴肅對待督導，誠懇接受督導。切實推動穩經濟政策的落地落實，盡快出台國家19項接續政策的配套措施，奮戰三季度、決戰下半年，為全國大局作出更多河南貢獻。國務院上周三（24日）的常務會議明確，要在落實穩經濟一籃子政策同時，再實施19項接續政策，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。

案值幾十元罰幾萬元

榆林當局認「不相當」

此外，赴陝西的第十六督查組接到群眾反映，榆林一間蔬菜糧油店因賣2.5公斤「不合格」芹菜，被市場監管部門罰了6.6萬元（人民幣，下同，約7.54萬港元）」。督查組對此展開調查，查閱榆林市市場監管局2021年以來食品類行政處罰台帳發現，針對小微市場主體的50多宗處罰中，罰款超過5萬元的就有21宗，而它們的案值只有幾十或幾百元。

督察：執法不能只講力度

督查組成員問榆林市市場監督管理局副局長延艷東，「幾十塊錢的一個案值，罰幾萬塊錢相當不相當」，對方答「不相當」。第十六督查組成員陳曉表示，執法不能只講力度，市場監管部門在維護好市場秩序的同時，也要為小微主體的生存創造良好的環境。