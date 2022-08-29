國務院督查欽差巡省市穩經濟 央行行長坐鎮河南 住建部長赴福建盯保交樓

易綱讚河南措施有效

據河南政府網消息，河南省發改委在會上匯報了河南省政策性開發性金融工具落實有關情況。督導和服務組組長、中國人民銀行行長易綱表示，從實地督導情況看，河南貫徹落實黨中央、國務院決策部署決心大、幹勁足，推動穩住經濟一籃子政策措施落地有力有效。

國務院提3要求：

防疫情穩經濟安全發展

中央將在擴大投融資、提高審批效率等方面給予更多支持，希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。銀行爆煲、爛尾樓停貸潮風波之下，人口接近1億的河南也是「經濟大省」，與廣東、江蘇、浙江等6省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」。

國務院上周二（23日）表示將對19省份、直轄市及自治區開始第9次大督查，冀達「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，落實「穩經濟一籃子政策措施」，保持經濟運行在合理區間。今年5月，國務院印發扎實穩住經濟一籃子政策措施，包括6個方面33項。國務院指出，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，這是黨中央的明確要求。」

2/3人員時間暗訪督查

新華社報道指，為貫徹上述要求，19個國務院督查組分赴山西、內蒙古、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、河南、湖北省、湖南、廣東、廣西、云南、西藏、陜西、甘肅、青海及新疆等19個省（區、市）和新疆生產建設兵團開展實地督查工作。實地督查中，督查組將把三分之二以上的督查人員、三分之二以上的時間精力用於線索核查、暗訪督查，堅持「督幫一體」，着力實現督查提質增效與減輕基層負擔並舉。

擬巡19省 14省已迎工作組

統計地方政府公告，有14個省份已陸續迎來工作組。據《中國建設報》上周五（26日）報道，赴福建的工作組由住房和城鄉建設部黨組書記、部長倪虹帶隊，將「保交樓」作為此次督導服務的重要內容。

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