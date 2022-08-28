結束訪陸 稱去聽在陸台人心聲 夏立言：和對岸溝通 政府應謝國民黨

台胞稱政黨不應為選舉挑起兩岸敵對

夏立言10日率團赴大陸訪問，經7+3隔離，至20日才有公開活動。國民黨昨發新聞稿指出，夏立言26日和上海台商協會會長張簡珍等在陸台人座談，台胞們都表示，任何政黨都不應為了選舉輕易否定在陸台灣民眾對兩岸的付出，而自2020年以來，因疫情及封控的影響，台灣民眾在陸發展或多或少都受到影響，應多為在陸台灣民眾發聲。

當晚，夏立言和福建地區的台商、台胞、台師座談，與會人士說，兩岸和平是兩岸關係重中之重，政客不該為選舉操弄民意，挑起兩岸敵對情緒；又呼籲為緊急醫療急難救助的必要，盡快恢復小三通。現場有台籍教師表示，2年多來未能返台實屬情非得已，卻遭除籍，等於變相剝奪投票權，希望非常時期有更變通做法。

稱事前向陸委會報備 未見高官

昨晚，夏立言透過視訊受訪表示，此行出訪目的非常單純，就是去關懷聆聽在大陸台人的想法，到過廣州、杭州、上海等地，都和當地台商和台人見面座談，24日晚和海協會會長張志軍餐敘，25日國台辦副主任陳元豐來送行，沒見國台辦主任劉結一。《聯合報》報道，夏立言強調，事前已和陸委會報備，事後也未到北京見所謂高官或全國政協主席汪洋，行事坦蕩卻被有心人惡意操作。

夏立言認為，在嚴峻疫情及兩岸關係低靡下，政府沒盡到讓人民安居樂業責任，沒意願或沒能力和對岸溝通，國民黨能和對岸有重要溝通管道「政府應該感謝我們（國民黨）」，怎會去揑造事情來打擊國民黨？夏立言指出，國民黨雖是在野黨，卻能維持暢通管道，降低未來發生意外風險。

台灣基進機場抗議斥投敵

對於夏立言訪陸歸來，台灣基進昨前往桃園機場抗議，高喊「國民黨不倒，台灣不會好」。《自由時報》指台灣基進在機場開記者會指夏立言投敵，要求出訪團應原機遣返。