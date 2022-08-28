空降世姐決賽 「金融學霸」涉造假 中國區原冠軍突遭DQ 網民質疑秦澤文遞補靠關係

原冠軍被指違促進世界和平樹立榜樣

今次風波，始於第71屆世界小姐大賽官方微博14日的一則聲明。該聲明取消了原世界小姐中國區總冠軍阮玥的參賽資格和全部榮譽，但行文語焉不詳，僅指組委會接獲舉報，發現阮玥存在違反「促進世界和平、樹立傑出婦女榜樣」宗旨的系列不當行為。去年11月，來自湖北武漢的阮玥奪得該總冠軍頭銜。領英顯示，現年23歲的阮玥，2021年本科畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學。

事隔9天，世界小姐官方微博22日又宣布，25歲的秦澤文遞補為冠軍，出戰全球總決賽，再度惹來質疑。外界認為，如冠軍無法參賽，由亞軍或季軍頂替屬合理邏輯，但本屆中國區亞軍唐蘇蘇、季軍胡可瑜均未獲遞補，另包括除上述三強外的東西南北中5個賽區冠亞季軍共15人，今次都未被挑選出戰，反倒是不在上述18人名單中的秦澤文獲得突圍。

由於秦澤文「空降」的身分難以服眾。網民紛紛留言指她是「關係戶嗎」、「即使冠軍出事，也應該由亞軍、季軍遞補，秦澤文根本不在前三甲名單內，何德何能」等。

宣稱碩士證券分析師 被揭造假

除涉「空降」惹聲討外，秦澤文本人學歷和工作履歷等亦遭網友指涉造假。大賽官方曾於22日發文宣傳秦澤文，指其是碩士，並曾任安信證券分析師。但隨後被揭，中國證券業協會資料顯示她學歷僅為本科，且在安信證券工作時只從事一般證券業務。大賽官方翌日（23日）即改口稱她碩士在讀，並將其有關職務改為「助理分析師」。安信證券25日發聲明，稱秦澤文於前年6月入職任助理分析師，負責聯繫客戶等基礎工作，並已於去年末離職，從業僅1年半。

秦本人24日晚在微博發相並附文「普普通通小女孩」，疑似在回應爭議。而此前發布的「會把金融行業女性的聲音帶去世界舞台」，以及「謝謝大家，為了圓兒時的一個夢」等微博已被清理。

被指假裝交大畢業 相片靠修圖

一份網傳簡歷和秦澤文曾於社交平台上傳的「在讀證明」顯示，她本科畢業於內地名校上海交通大學。而微博博主「知總不讀書」24日指，多名上交大學生證實，秦澤文應是江西南昌的普通高校華東交通大學畢業。澎湃新聞昨引述「在讀證明」中提到的上交大有關班級的畢業生，指班內無人叫「秦澤文」。秦澤文還被網民指經營學霸人設多年，過往「曬學歷」時僅刻意露出「交通大學」字樣，其學生證、參加學術論壇、主持上交大春晚相片均靠修圖，就連普華永道實習經歷亦涉造假。

世姐官網：關注投訴將調查

中國區主辦方曾列經營異常企業

世界小姐官網24日發布聲明稱，對有關投訴表示關注，並將調查此事，如果違反規定，將採取適當行動。26日，新絲路（北京）文化傳播有限公司在其微信公眾號稱，旗下新絲路海南文化產業集團有限公司是世界小姐賽事組織在中國的唯一授權機構，從未收到賽事承辦方以書面形式告知相關賽事結果，並將保留後續展開調查並追究相關人員責任之權利。海南新絲路則發聲明稱，新絲路於2020年6月授權深圳慕蘭薈文化傳媒有限公司「71屆世界小姐中國區大賽的獨家承辦權」，該授權已於2021年12月結束。

中新網26日報道，指世姐中國區主辦方兩間公司「深圳市慕蘭薈文化傳媒有限公司」和「深圳市慕蘭薈數字營銷有限公司」的實繳資本都為0元，且均被列入過企業經營異常名單。中新經緯多次致電這兩家公司，均無人接聽。

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