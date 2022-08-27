出入境撤檢測申報 海關總署：登機仍需陰性證明

而對於美國運輸部前日宣布，鑑於中方因應防疫而實施的熔斷機制，取消了美國航空、達美航空及聯合航空的26個航班，因此美國政府採取相應行動，暫停廈門航空、中國國際航空、南方航空及東方航空由9月5日至28日26個航班。

回應熔斷 美停飛26赴華航班

中通社報道，中國駐美使館發言人劉鵬宇昨回應指，美國運輸部的行動極不負責任，中國航班熔斷機制公平透明，同時適用於中國和外國航空公司，符合雙邊航空運輸協議。中國8月初放寬熔斷機制，航班若有4%乘客確診，需停飛1星期；若有8%乘客確診，需停飛2星期。美國運輸部指，旅客在美國登機時檢測陰性，但到達中國後呈陽性，熔斷機制不合理地將旅客確診的責任推到航空公司身上，美國已多次向中國提出反對。

另外，國家衛生健康委員會昨日通報，內地25日新增本土確診262例，新增本土無症狀感染者1239例。

（綜合報道）