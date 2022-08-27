「找不到癌細胞就切除胰臟」 湘名醫涉嚴重違法受查

醫院宣傳「醫術精湛」受愛戴

據湖南省紀委官方微博「三湘風紀」前晚公布，湖南省長沙市監委正對湖南省創傷急救醫學中心原副主任、中南大學湘雅二醫院醫生劉翔峰進行監察調查。現年48歲的劉翔峰是外科學博士，1998年於中南大學湘雅醫學院畢業後，一直從事肝膽胰外科臨牀工作。湘雅二醫院也一直宣傳他是一個「醫術精湛」「受人愛戴」的醫生。

網上舉報指向婦產科「借血」造假

本月中旬，內地社交媒體出現眾多舉報劉翔峰的發文。上觀新聞報道，很多投訴者稱其「平日裏將患者當成搖錢樹」，例如他「找不到癌細胞就切除胰腺」或將患者正常的腸道切除，當做腸梗塞；甚至還會向婦產科「借血」，告知家屬患者在手術中大出血，需要額外購買止血藥。有跟劉翔峰實習的醫生和劉的同事亦稱，劉對待患者是「沒病當有病、小病當大病」，「只要稍微有點異物傾向，管你是不是腫瘤，一律按腫瘤來處理，先給你開個化療再說」，指他通過誘導病人做手術或化療、販賣高價藥品和耗材等方法，牟取利益。

質疑醫院有「保護傘」

官媒：衝擊人性和道德底線

事件經連日發酵，湘雅二醫院上周四（18日）發布情况說明，表示已成立調查組，並於16日停止劉翔峰工作以配合調查。對此，人民網發表評論稱「當務之急應成立更高層次的調查組，最大程度排除各項可能存在的干擾，盡最大可能抵達真相，還原整個事件的本來面目」。而23日對《河南商報》的查詢，劉翔峰回應稱：「如果有任何問題，請直接聯繫我們醫院的宣傳部門。」

就在劉翔峰被監察調查前，人民日報海外版微博「俠客島」稱，劉翔峰屢被舉報都高舉輕放，暴露出醫院內部管理混亂失序，也被質疑有「保護傘」，甚至利益輸送。「如果真這樣，那就不僅是個人醫德和過度醫療的問題，還得紀檢機關和司法機構介入調查了」。昨日，極目新聞發評論指，劉翔峰所做所為，衝擊人性和道德的底線：「後果極其嚴重，影響十分惡劣，希望能從嚴從快，徹查到底，盡快給公眾一個交代！」