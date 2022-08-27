北京聞風：二十大臨近 內地總結10年經驗 ／文：鍾鳴九

「中國這十年」系列主題新聞發布會（下稱發布會）由中宣部主辦，每場邀相關負責人談2012至2022這10年成就與經驗。其目的如中央網信辦副主任、新聞發言人牛一兵在8月19日發布會上所言：「進入『十四五』時期和今後更長一個時期，我們將把黨的十八大以來的這些經驗總結好、發揚好。」

「兩個一百年」 總結應對外憂內患

中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家對此表示，歷史是最好的教科書，善於總結歷史經驗是中共的優良傳統和政治優勢，去年十九屆六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，對十八大以來重大成就進行回顧，並總結出10年經驗。發布會將這些成就與經驗詳細展開，為今後工作提供更細化、更具體的借鑒。

系列發布會首場於4月22日舉行，聚焦政法改革舉措與成效，此後逐月增加場次。4月舉行2場、5月3場、6月9場、7月10場，而本月目前已有22場。

竹立家指，重視在應對風險挑戰中總結歷史經驗是中共的基本工作方法。今年中共正處「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，但當前世界經濟滯脹風險上升，地區衝突影響持續外溢，外部環境更趨複雜嚴峻，內部則疫情反彈壓力猶存，一些長期積累的結構性矛盾依舊突出，經濟穩定恢復仍有困難，因此在當前關頭更需重視總結經驗。

倒查20年 剷除內蒙政治「毒瘤」

有觀察人士指，發布會亦有部分「反面經驗」。內蒙古自治區黨委書記孫紹騁在8月24日發布會上表示：「過去一個時期，內蒙古一些地區和領域出現了嚴重腐敗，政治生態受損……緊緊扭住煤炭資源領域違規違法問題『倒查20年』，着力剷除污染政治生態的最大『毒瘤』。」

值得注意的是，此次經驗總結力求全覆蓋，46場發布會中，26場由中央與國家機關負責人介紹各領域情况，其餘則由各地主持。分析人士認為此舉有助於發現地方工作中的先進經驗，若合適可在全國範圍推廣。

20個省市負責人出席發布會

截至目前，亮相發布會的20個省（市）、自治區，除上海、重慶兩地由市委副書記、市長介紹情况外，其餘各地發布會均由省（市）委書記、自治區黨委書記主持。其中內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、四川省委書記王曉暉、湖北省委書記王蒙徽等系地方換屆後履新的「一把手」。

文：鍾鳴九