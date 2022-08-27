北京聞風：二十大臨近 內地總結10年經驗 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】中共中央宣傳部8月26日上午舉行新聞發布會，由退役軍人事務部副部長馬飛雄介紹新時代退役軍人工作高質量發展舉措與成效，並回答記者提問。這是今年第46場「中國這十年」系列主題新聞發布會。
「中國這十年」系列主題新聞發布會（下稱發布會）由中宣部主辦，每場邀相關負責人談2012至2022這10年成就與經驗。其目的如中央網信辦副主任、新聞發言人牛一兵在8月19日發布會上所言：「進入『十四五』時期和今後更長一個時期，我們將把黨的十八大以來的這些經驗總結好、發揚好。」
「兩個一百年」 總結應對外憂內患
中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家對此表示，歷史是最好的教科書，善於總結歷史經驗是中共的優良傳統和政治優勢，去年十九屆六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，對十八大以來重大成就進行回顧，並總結出10年經驗。發布會將這些成就與經驗詳細展開，為今後工作提供更細化、更具體的借鑒。
系列發布會首場於4月22日舉行，聚焦政法改革舉措與成效，此後逐月增加場次。4月舉行2場、5月3場、6月9場、7月10場，而本月目前已有22場。
竹立家指，重視在應對風險挑戰中總結歷史經驗是中共的基本工作方法。今年中共正處「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，但當前世界經濟滯脹風險上升，地區衝突影響持續外溢，外部環境更趨複雜嚴峻，內部則疫情反彈壓力猶存，一些長期積累的結構性矛盾依舊突出，經濟穩定恢復仍有困難，因此在當前關頭更需重視總結經驗。
倒查20年 剷除內蒙政治「毒瘤」
有觀察人士指，發布會亦有部分「反面經驗」。內蒙古自治區黨委書記孫紹騁在8月24日發布會上表示：「過去一個時期，內蒙古一些地區和領域出現了嚴重腐敗，政治生態受損……緊緊扭住煤炭資源領域違規違法問題『倒查20年』，着力剷除污染政治生態的最大『毒瘤』。」
值得注意的是，此次經驗總結力求全覆蓋，46場發布會中，26場由中央與國家機關負責人介紹各領域情况，其餘則由各地主持。分析人士認為此舉有助於發現地方工作中的先進經驗，若合適可在全國範圍推廣。
20個省市負責人出席發布會
截至目前，亮相發布會的20個省（市）、自治區，除上海、重慶兩地由市委副書記、市長介紹情况外，其餘各地發布會均由省（市）委書記、自治區黨委書記主持。其中內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、四川省委書記王曉暉、湖北省委書記王蒙徽等系地方換屆後履新的「一把手」。