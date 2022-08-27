華駐柬使館：接10多台胞求助

威脅拍裸照簽約 台警破人蛇集團

駐柬使館使館表示，接到求助資訊後會第一時間啟動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員儘快向柬埔寨警方報警，並提供當事人個人情况、所在位置等有效資訊。使館將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。

台北市警察局南港分局昨召開記者會，中央社報道，警方稱日前接獲報案，指有男子遭恐嚇毆打，經專案小組偵辦，查出22歲留姓男子等人涉案。留男等人向一名24歲男子宣稱可安排至東南亞工作，月薪有新台幣10萬元至20萬元（約2.6萬至5.2萬港元），且提供機票、住宿等。該男子原答應前往，後發現有異，告知無法前往，結果被毆打，並強迫拍裸照、簽200萬元新台幣（約52萬港元）本票，恐嚇其若無法還款就要出國工作。

另外，山東廣播電視台旗下「閃電新聞」昨報道山東臨沭縣21歲王×偷渡到緬甸打工經歷，2020年9月王因輕信朋友「出國有高薪工作」說辭，偷渡到緬北。但得知要做電騙工作後，因不從而被關起來，晚上睡覺時，手須被銬在牀上，他目睹有被關的人因欠錢被打死，又說「那時我每天都活在無邊的恐懼之中，心裏最大的念頭就是，只要能逃離這個地獄，回國怎麼判我都行」。命案發生後不久，中緬警方聯合攻進該窩點，王×作為證人被警方帶走，後送回國。