陳元豐夏立言會面 陸方：不願兩岸惡化影響ECFA

陳：領事保護助東南亞受騙台胞

新華社報道，陳元豐在會面中稱希望台灣同胞秉持民族大義，共同反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉。雙方就涉及台灣同胞利益福祉等問題交換看法。陳元豐表示，會依法依規保障和維護在大陸學習、工作、生活台胞的合法權益。對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都願積極採取領事保護措施，及時提供救助。

而據國民黨昨日上午發出的新聞稿，夏立言一行25日參訪浙江嘉興台灣企業，當天下午赴上海，晚間與陳元豐餐敘。夏立言在會晤中表示，這次訪問不僅親身體驗到台灣民眾往來兩岸的辛苦，也希望在陸台灣民眾能受到各方更多的關懷與照顧。期盼雙方能在既有基礎上保持良好溝通對話，為兩岸繁榮發展與和平穩定共同努力。

國民黨指出，雙方在柬埔寨台灣民眾受騙事件、ECFA與早收清單（提早降關稅的商品清單）、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題廣泛交換意見。針對在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，陸方將直接提供聯繫電話等方式，予以積極協助。而對於台業界都關心的ECFA與早收清單是否能延續的問題，聯合新聞網引述國民黨方面稱，陸方當面向國民黨確認，ECFA不會終止，陸方並稱不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單。

潘賢掌促大陸台胞與「獨」割席

對於夏立言的言論，中央社昨引述台行政院長蘇貞昌稱，大陸軍演，國民黨派團去大陸和提出要跟大陸談話，非常不適宜，也給國際錯誤信息，「不要給敵人長志氣、加威風」。

另外，甫於本月初履新的國台辦副主任潘賢掌，昨在2022豫台經貿洽談會上首次以國台辦副主任身分亮相。聯合報報道，他在開幕式上對大陸台商提出4點希望，包括堅定信心、把握大勢、促進融合和共擔責任。他並要求大陸台商和台獨分裂勢力劃清界線，積極參與到維護兩岸關係和平發展。