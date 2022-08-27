陸宣告近日對台實戰演訓 紐時：京全面鎖台逼讓步

解放軍「戰時政工骨幹集訓」惹揣測

對於美參議員布萊克本訪台，解放軍東部戰區昨晚聲稱，近日「在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」是「根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動」。而在昨日較早時間，東部戰區發消息公布，18日至22日福建省軍區在龍岩古田幹部學院已組織「戰時政治工作骨幹集訓」，指是為「著力提升省軍區戰時政治工作水平」。而在文章下方經篩選過的第一則留言表示，這場集訓是「為孩子歸家做提早準備」，惹來備戰的猜測。

而《紐約時報》周四（25日）刊文分析台海局勢。指出儘管大陸可能仍欠缺快速「入侵」並佔領台灣的能力，但北京恐嘗試採取全面封鎖策略，迫使台灣讓步，或為後續更廣泛的軍事行動鋪路。在這種狀况下，大陸將試圖用軍艦和軍機圍堵台灣，目的是在實體、經濟甚至是數碼層面上切斷台灣對外聯繫。

文章指出，北京試圖透過8月的軍演來展現信心，證明解放軍有能力包圍台灣。但此前解放軍72小時圍台軍演還不是全面性演練，其向台灣周邊海域發射的11枚導彈，在真正的圍堵封鎖中軍事用途不大，因為它們是設計來打擊陸上目標而非船隻，北京並未動用最先進武器，戰機也僅在台灣周邊而非上空飛行。

路透：美短期不會擴對台軍售規模

路透社周四引述消息人士稱，北京對台灣周邊展開一系列軍演，並未影響美國對台軍售計劃，美國亦不會在短期內提高軍售規模。報道引述華府消息人士指，華府傾向維持目前現有對台軍售訂單和軍事系統，而非提供更有可能加劇兩岸緊張的軍事能力，不過美國有可能增加更多彈藥，或軍事補給品給台灣。又稱拜登政府最快9月公布新的對台軍售項目。