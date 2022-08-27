蔡英文晤美參議員 商加強半導體合作 美國務院發聲護航 華：證美不想見台海穩定

蔡：樂見半導體業者赴美投資

蔡英文昨上午在總統府與布萊克本一行會面時，致詞稱布萊克本一直是台灣重要好朋友，時隔14年再度來訪，在此關鍵時刻不遠千里而來，用行動展現美國會對台強力支持，「對我們來說格外具有意義」。中央社報道，蔡英文稱，期待未來能和美國及其他理念相近的「民主國家」共同攜手合作，捍衛印太區域穩定和平。

會晤中亦涉及半導體議題。蔡英文說：「台灣在半導體產業有長期發展累積，樂見半導體業者前往美國投資，也期待與美共同加強半導體等高科技領域合作，一起來應對後疫情時代經濟挑戰。」

美方著墨汽車市場供應鏈

布萊克本致詞時指，台美有共同價值，都熱愛自由民主，「熱愛自己的國家」，應當要支持台灣保持自己的獨立及自由。她亦表示，田納西州是美國汽車製造重鎮，半導體對當地非常重要，樂見有如此多汽車製造業者都在田納西州創造大量薪水優渥工作，因此非常重視供應鏈及市場基礎建設的議題。

布萊克本一行是8月第三批訪台的美國國會訪問團，以及第四美國訪問團。自美眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，美參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）、美印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）等人已接力訪台。昨日下午，布萊克本又到台外交部外交學院發表專題演說。根據行程，布萊克本會拜會台國家安全會議秘書長顧立雄，並接受台外長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見，今日結束訪台行程。

邱太三將訪美 蓬佩奧將來台

而近日美台互動也明顯增加，陸委會昨表示，主委邱太三將在9月6日應邀於美國布魯金斯學會（The Brookings Institution）發表專題演講，另將出席9月7日兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦之國際研討會。另據《自由時報》報道，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於9月再度來台，擔任首屆全球台商經貿論壇專講貴賓，這將是蓬佩奧今年第二度訪台。

對於美再有議員訪台，美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）昨重申，美議員數十年來接連訪問台灣，符合美國一中政策，對台政策過去數十年始終如一，華府會繼續採取冷靜做法，維護區域和平及穩定。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則Twitter發文，指布萊克本訪台證明美國不想見到台海和平穩定，同時顯示美國干預中國內部事務，警告會採取行動堅決反制。

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