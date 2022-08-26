川渝人工雨紓旱 轉移3萬人避洪

重慶市高溫酷熱持續，森林防火形勢嚴峻。據《科技日報》早前報道，為支援抗旱，國家氣象局調派一架高性能飛機馳援重慶增雨抗旱工作，並派專家指導增雨作業；飛機於周二（23日）下午4時抵達重慶，只等降雨天氣系統進入重慶境內，將與重慶全市的107門高炮、96台火箭聯合「出擊」，「向天索雨」。

央視昨稱，當局昨調用兩架大型無人機，分別在四川北部、東南部區域實施人工增雨；預計作業面積達6000平方公里，工作將持續至下周一（29日），氣象部門會密切監測氣象條件，把握有利時機持續開展人工增雨。

中國氣象局人工影響天氣中心首席專家周毓荃稱，人工降雨需要「合適的雲」。當雲的厚度超過2000米，缺乏冰晶卻富含水汽，同時雲體外有充足的水汽補給，就可視為具備增雨潛力，可執行人工降雨，屆時通過地面高炮、火箭或飛機將乾冰等催化劑，帶到雲中的有效部位，形成人工增雨。

另一方面，四川綿陽、德陽、廣元、成都等地，在前日下午至昨晨7時出現暴雨，局部地方有大暴雨。四川地質災害指揮部連夜組織1674次疏散工作，轉移民眾10,466戶共29,332人，涉及40縣區。