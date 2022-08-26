「真功夫」侵權案上海開庭 李小龍女兒索2.1億

要求連續90日媒體澄清

澎湃新聞報道，上海二中院於2019年12月正式受理此案。原告李小龍有限責任公司的法人是李小龍的女兒李香凝。被告是上海真功夫快餐管理有限公司、廣州市真功夫餐飲管理有限公司、廣州真功夫快餐連鎖管理有限公司，案由是「一般人格權糾紛」。

李小龍公司表示，公司合法享有李小龍相關的各種權益，已陸續在中國大陸註冊近60個與李小龍相關的商標；「真功夫」擅自使用李小龍肖像，既侵犯李小龍肖像上承載的人格尊嚴，也侵犯財產上的利益，要求立即停止使用李小龍肖像、在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關，賠償經濟損失2.1億人民幣（約2.4億港元）。

對此，「真功夫」曾回應，稱真功夫系列商標是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權的，公司已使用該商標10多年，商標是否侵權多年前也有過爭議，但一直沒有被判定侵權或撤銷的行政或司法結論。該公司又稱積極研究案情，準備應訴。

「真功夫」曾稱商標經嚴格審查授權

李小龍公司訴「真功夫」案時隔近3年開庭，引發輿論關注，相關話題一度登上微博熱搜，有網友表示，「第一眼看到就覺得是李小龍」、「一直以為真功夫得到過李小龍方面的真正授權」。

公開資料顯示，2004年之前，「真功夫」名為「168蒸品快餐店」，之後「真功夫」採用「功夫龍」形象，同時配合「真功夫」三字，組合成新商標，而「功夫龍」形象則被指酷似李小龍。截至2019年12月，真功夫在內地擁有600多家連鎖店。