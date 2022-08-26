內地下周撤出入境檢測、接種申報 港區人代稱好消息 促港府跟隨

國家海關總署指，根據口岸疫情防控形勢，屆時將啟用第9版「出入境健康申明卡」，各個互聯網申報渠道如健康申明卡微信小程序、網頁、掌上海關App等，也同步啟用新版申報功能。除取消上述申報要求外，今次更新亦增加線上確定「採樣知情同意書」功能，以簡化現場檢疫流程。另外，對出入境人員容易產生疑問的項目，官方表示有完善或調整，更利理解和填寫。

增線上確定「採樣知情同意書」

內地檢疫「鬆綁」，入境者不用提供48小時內核酸檢測，港區全國人大代表田北辰形容是好消息，相信香港也應要跟隨內地。田北辰說，現時內地要求旅客在外地做檢測，但外地檢測質素參差甚至造假，既然內地本身有對入境者進行防疫檢疫措施，相信能更有效堵截患者流入社區。

台商台生待機場發布具體措施

田北辰稱，港府目前要求旅客登機前提供48小時核酸檢測，對旅客造成不便，因外地難找到合規格檢測機構，更有不少人因轉機時間長，航程會超逾48小時，難以達到檢疫要求。田北辰認為，既然這要求作用不大，港府也應考慮取消。

另外，中央社引述在大陸的台商、台生稱，儘管新政策被解讀為入出境起飛前毋須再做核酸檢測，但還是等各地機場發布具體措施再作確認更為妥當。

（綜合報道）

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