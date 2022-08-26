回應夏立言對軍演憂慮 張志軍：反制乃正義之舉

夏立言與張志軍餐敘後，國民黨當晚發新聞稿表示，夏立言席間傳達台灣民眾對大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。而據新華社昨報道，張志軍和夏立言是「老朋友」。張志軍表示，當前台海形勢陷入緊張動盪，陸方採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊「台獨」分裂和外來干涉的正義之舉；面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

美日等國官員近期指摘解放軍在台灣周邊軍演，國防部新聞發言人譚克非昨表示，有關國家的言論完全是顛倒黑白、甩鍋推責；解放軍近期在台灣附近開展的一系列軍事演訓活動公開、透明、專業、適度，是對挑釁者、攪局者的警示回擊，是堅決捍衛國家主權和領土完整的正當、正義之舉。

台防務預算增14%

另據中央社報道，台行政院會昨（25日）通過2023年度中央政府總預算案，其中防務預算達5863億新台幣（約1521億港元），增716億新台幣（約186億港元），增長13.9%；因應兩岸情勢緊繃，台軍機升空、船艦出海頻繁，武器裝備維持費增長25%。

（中美角力）