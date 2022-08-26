官媒1.5萬字轟佩洛西「竄台」 再有美議員訪台

稱過去4月反覆闡明立場

新華社刊發1.5萬字長文〈佩洛西竄台的若干事實〉，從11點闡述自佩洛西訪台後引發的各種變化，並表明中方立場。11項事實包括一個中國原則是中美關係的政治基礎，其含義清晰、明確；中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，合理合法。中方稱得知佩洛西有意訪台後，「為避免這場美國一手挑起，強加給中國的危機，中方已經做出了最大程度的外交努力」，「在過去4個月裏，中方通過各渠道、各層級反覆向美方闡明堅決反對美眾議長竄台的嚴正立場」。

而在前天一場公開活動上，副外長謝鋒指出，對於佩洛西「竄訪」台灣，中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

美議員今與蔡英文會面

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周二在國務院會見中國駐美大使秦剛，據美國國務院網站消息，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）在周三電話簡報中說，美方一直有並將繼續保持與中國的溝通渠道暢通，並表示美國繼續尋求開放和建設性的溝通渠道，以處理兩國分歧。

另據中央社，昨深夜再有美國參議員率團乘搭美軍專機訪台，此為繼佩洛西2日訪台，及美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日率團訪台後，8月第三團美國國會議員訪台；若計及印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）21日訪台，這是第四個訪台團。報道稱，美國參議員訪團今天上午晉見台總統蔡英文，並會晤多名政要。

（綜合報道）

（中美角力）