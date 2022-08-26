逾80市放鬆限貸 專家稱樓市短期仍難反彈

「第一財經」昨引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，即使地方下調首付比率和利率，受供求關係、居民預期、支付能力、房價水平、收入預期等多重影響，短期內房地產市場仍難迅速反彈；今次新政意在增加地方政府與金融管理部門的協同性，並非要求各地大幅度鬆綁首付、降低利率。

地產新策料難影響一線城市

東吳證券昨日的研究報告也稱，今次有關地產政策，主要集中影響二線及以下城市，一線城市作為「房住不炒」的標桿和房價指標，相關政策放鬆會較謹慎；不過，二線城市受政策影響、一線城市受情緒推動，樓市有望回暖，「金九銀十」可能成為地產企穩的關鍵時段。

多地推購房團購優惠

據澎湃新聞，四川眉山市住建局近日牽頭擬定團購新建商品樓徵求意見稿，稱市外團體在眉山一次團購30套以上，可優惠購房款的3%，一次團購50套以上可享4%優惠，團購100套以上可享優惠5%優惠。今年6月以來，山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、吉林長春等地已先後推出「購房團購」政策。