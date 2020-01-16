加碼穩經濟 料拉動1.9萬億基建 追加19招 增3000億金融工具額度 「一城一策」撐樓市

逾5000億專項債 10月底前發行

國務院總理李克強周三主持召開國常會，部署19項穩經濟接續政策措施（部分見表），並向地方派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，促進政策加快落實。新華社報道，具體政策包括在3000億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加3000億元以上額度；依法用好5000多億元專項債地方結存限額，10月底前發行完畢；核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目；出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展；為商務人員出入境提供便利等。

今年5月23日召開的國常會上，決定實施財政、金融、穩定產業鏈供應鏈、促消費促投資、保能源安全、保民生六方面33項措施，努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間。

工業、消費增長速度 7月微跌

隨着疫情防控總體向好，企業復工復產有序推進，一系列穩增長政策措施取得成效。國家統計局數據顯示，6月份主要經濟指標企穩回升，規模以上工業增加值同比增長3.9%，比5月加快3.2個百分點；社會消費品零售總額由5月下降6.7%，轉為6月增長3.1%。不過，進入7月份，內地規模以上工業增加值同比增長3.8%，比6月回落0.1個百分點；社會消費品零售總額35,870億元，同比增長2.7%，比6月回落0.4個百分點。《新京報》報道，今次國常會指，要抓住當前緊要關口，及時果斷施策，加力鞏固經濟恢復發展基礎。

對於新的穩經濟政策，「財聯社」引述東吳證券昨發布的研究報告稱，本次政策和5月23日會議「異曲同工」，儘管財政依舊是今年穩增長的主要抓手，但是地方財力的約束已經成為重要的限制。在財政方面，更加強調使用存量空間和政策性金融工具，本次會議新增8000多億元，預計其中3000億元以上的金融工具資金將能撬動至少6000億元基建投資；5000億元的專項債結存限額將能撬動1.3萬億元基金投資。兩項合計，預計年內最多還能拉動基建投資1.9萬億元。

便利出入境 有指防疫政策改變契機

報告還提到，值得注意的是，在支持外貿政策方面，為商務人員出入境提供便利，可能成為此後防疫政策改變和優化的契機。從部分地方（主要是江浙地區）已經頒布的相關規定來看，當前政策的重心主要是針對外籍商務人員的入境事宜，但考慮到國外疫情的蔓延形勢遠較國內嚴重，如何在保證商務效率下防控疫情，成為題中之義。國家海關總署昨公布，下周三（31日）起，取消對出入境者核酸檢測信息、既往感染情况、疫苗接種日期的申報要求。

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