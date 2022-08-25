內地放寬留學生入境 專家：檢疫期難縮

駐美國、日本和印度大使館近日分別在網站發布公告，自昨日凌晨起，持有效學習類居留許可的外國留學生，及持有效APEC商務旅行卡人員可入境中國。《光明日報》昨報道，內地自2020年3月28日起，暫停外國留學生及持APEC商務旅行卡人員入境，其後僅允許持有效工作簽證或家庭團聚居留許可的外國人入境。

《環球時報》引述深圳第三人民醫院院長盧洪洲稱，允許留學生赴華並不意味中國放鬆疫情防控或放棄動態清零，相信短期內不太可能縮短入境人員隔離檢疫時間。現時入境中國者須經7日集中隔離及3日居家健康監測；入境航班亦有限制，入境人士均須持核酸檢測陰性證明，向駐當地中國使領館申請健康碼。

多省高校延期開學 少數採線上教學

內地昨日新增新冠肺炎本土確診病例380例，新增本土無症狀感染者1261例。「人民網」報道，受近期疫情、高溫天氣等因素影響，海南、吉林、廣東、陝西等多地高校將延期開學，多順延一至兩周不等。少數學校雖未延後開學時間，但改為線上教學，學生毋須到校上課。

另外，《西藏日報》報道，西藏日喀則市已問責77名在疫情防控中「作風漂浮」、「失職瀆職」的幹部，其中10人免職；同時12名實績突出的幹部亦獲破格提拔。

（新冠疫情）