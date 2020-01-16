內地版《迷你兵團2》 反派「改邪歸正」 添1分鐘「幻燈片」改結局 外媒：成社會主義新風尚宣傳片

原版主角假死避懲 內地版成「好爸爸」

《迷你兵團2》是該系列電影最新作，作品中的黃色生物因略帶邪氣的造型風靡全球。該片在內地上映僅3日，票房已達7828萬人民幣，創下今年外國動畫片在內地首周票房紀錄。但有網民陸續在社交平台稱，內地版電影結尾與原版有出入。內地版最後以影像配文字說明形式，為兩個反派角色犀利哥（Gru）和威龍哥（Wild Knuckles）添加反轉結局。社交平台上流傳的影評截圖顯示，新結局中，威龍哥被判20年徒刑，犀利哥（Gru）則回歸家庭成了「細心爸爸」，字幕則寫着「他最大的成就是成為三個女兒的父親」。但在原版中，兩人最後卻以假死逃脫了懲罰。

網民諷響應三孩政策 影評人：怕教壞人

網上平台豆瓣電影顯示，該片內地版較北美版時長多出1分鐘，但輿論普遍不滿該「特供」結局。有網民諷刺片尾像穿插幾張幻燈片，亦有人稱結局是「專屬三孩劇情」。有受訪影迷對《紐約時報》稱新結局令人尷尬。《聯合早報》則指，這最後1分鐘讓原本充滿美式幽默的動畫電影，被活生生改成社會主義新風尚宣傳片。

內地影評博主「毒Sir」上周六（20日）發文批評，「為什麼全世界都不需要這1分鐘，唯獨我們就需要特別指導和呵護？生怕一部動畫片，把人『教壞了』」，並形容「我們似乎被當成特殊學校裏的兒童，離外面正常的玩耍，愈來愈遠了」。

外影上畫頻遭改 歌手傳記片刪性取向情節

目前尚不清楚這一改動是否因應內地電影審查；本報記者就此查詢該片發行商環球影業，截稿前未有回覆。外國電影在內地上畫遭刪改情節近年時而出現。傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》2019年在內地上映時，刪去了有關歌手弗雷迪·默丘里（Freddie Mercury）性取向的情節。騰訊視頻今年較早前也被揭其平台的1999年美國電影《搏擊會》（內地譯《搏擊俱樂部》），當中涉及炸毀建築物的情節遭刪改，引發網民不滿，騰訊後來恢復了原先的版本。