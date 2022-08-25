中韓建交30周年 習：排除干擾聚焦合作

尹錫悅：期互相尊重 推動關係發展

央視新聞報道，習近平在賀函中指出，中韓建交30年來，中韓關係與時俱進全方位發展，取得豐碩成果。他稱，當前百年變局和世紀疫情交織，世界進入新的動蕩變革期，包括中韓在內的國際社會只有同舟共濟、團結合作才能戰勝危機、渡過難關；並稱願與尹錫悅總統加強戰略溝通，排除干擾、聚焦合作，共創兩國關係更加美好的未來，更好造福兩國和兩國人民。

當日，中國駐韓使館及韓國駐華使館均主辦了招待會。韓聯社報道，在中國駐韓使館招待會上，韓國外長朴振代讀了總統尹錫悅的賀信。尹錫悅表示，希望中韓兩國基於互相尊重的精神，共尋未來30年的新合作方向，推動兩國關係成熟健康發展；為此，兩國需要活躍高層交流，在供應鏈、經濟安全、環境、氣候變化等領域加強實質性合作，並創造能夠惠及兩國國民的具體成果。

同一時間，韓國駐華大使館在北京主辦慶祝韓中建交30周年的活動，國務委員兼外長王毅代讀習近平的賀信。中國駐韓大使邢海明在首爾舉辦的招待會上也代讀了習的賀信。

去年中國成韓最大貿易伙伴

中韓於1992年8月24日在北京釣魚台簽署建交聯合公報。之後雙邊關係一路升格，1998年建立面向21世紀的合作伙伴關係，2003年建立全面合作伙伴關係，2008年建立戰略合作伙伴關係。中韓雙邊貿易額也由1992年的64億美元增加46倍至2021年的3015億美元。去年中國成為韓國最大貿易伙伴，韓國對華出口總額為1629.13億美元。