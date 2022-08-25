夏立言會張志軍 反映台人對軍演憂慮

聯合報報道，整個餐敘過程，雙方都很坦率地有話直說，也充分交換意見。夏立言說，近期台人被騙到東南亞的案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個緩和兩岸關係、加強交流合作的契機。

專家：軍演警告美日 倘開戰自身難保

對於解放軍在台周邊軍演的意義和收穫，中國軍事專家宋忠平前日接受日本共同社訪問表示，最大意義是震懾台獨，警告包括美日在內的域外勢力「不要干涉中國內政」；而最大收穫是演練了針對台灣軍事鬥爭準備的作戰預案。

至於有中方導彈落入日本專屬經濟區，宋忠平稱，琉球群島地位未定，主權並不屬於日本，也就不存在「日本專屬經濟區」。他同時強調，若美日介入台灣問題，妄圖製造「兩個中國」，解放軍必然堅決反制。若是挑起軍事爭端，美國和日本「不要指望能保全本土安全」。

另據「南海艦隊」微信公眾號昨日發布首艘國產航母山東艦在南海演練的畫面，可見山東艦與多艘軍艦並行，還可見到殲-15戰機在航母上升降。補給訓練中，部隊則駛赴相關作戰位置。南海艦隊稱，他們是「用戰場思維挖掘訓練潛能，大力推進戰訓耦合提升戰鬥力」。