夏立言會張志軍 反映台人對軍演憂慮

【明報專訊】國民黨晚間發布新聞稿表示，副主席夏立言一行人晚間在江蘇昆山與大陸海協會會長張志軍餐敘。席間，夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸在台周邊海域連日軍演的不滿與憂慮，再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若干產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。建議兩岸應盡快溝通以恢復兩岸民間正常交流。
聯合報報道，整個餐敘過程，雙方都很坦率地有話直說，也充分交換意見。夏立言說，近期台人被騙到東南亞的案件引起軒然大波，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」能夠正常發揮功用，相信將會是一個緩和兩岸關係、加強交流合作的契機。
專家：軍演警告美日 倘開戰自身難保
對於解放軍在台周邊軍演的意義和收穫，中國軍事專家宋忠平前日接受日本共同社訪問表示，最大意義是震懾台獨，警告包括美日在內的域外勢力「不要干涉中國內政」；而最大收穫是演練了針對台灣軍事鬥爭準備的作戰預案。
至於有中方導彈落入日本專屬經濟區，宋忠平稱，琉球群島地位未定，主權並不屬於日本，也就不存在「日本專屬經濟區」。他同時強調，若美日介入台灣問題，妄圖製造「兩個中國」，解放軍必然堅決反制。若是挑起軍事爭端，美國和日本「不要指望能保全本土安全」。
另據「南海艦隊」微信公眾號昨日發布首艘國產航母山東艦在南海演練的畫面，可見山東艦與多艘軍艦並行，還可見到殲-15戰機在航母上升降。補給訓練中，部隊則駛赴相關作戰位置。南海艦隊稱，他們是「用戰場思維挖掘訓練潛能，大力推進戰訓耦合提升戰鬥力」。