秦剛晤舍曼論台海 未披會談摘要 停留一個多小時 專家：未達共識

美國國務院周一晚宣布舍曼與秦剛的會見安排，但沒有具體說明會談議題。周二上午10時15分，舍曼按計劃會見秦剛。這是佩洛西訪台後中美資深官員首次會晤。中央社稱，秦剛上午10時抵達美國國務院杜魯門大樓，停留時間約1小時40分鐘。相較於去年8月、今年3月與舍曼會談後接受媒體訪問，秦剛步出國務院大樓時，面對媒體採訪請求僅以「謝謝大家」回應；被問到會面是否談及台灣議題時，也避而不談，迅速駕車離開。

台外交部稱掌握會談細節

會談結束後，中美雙方暫都未發布會議摘要，說明會談重點。美國務院僅稍早向美國之音簡短透露，舍曼與秦剛重點討論台海議題，也觸及美中使館外交運作、新冠疫情防控的限制措施，以及對塔利班官員的旅行禁令等。北京方面亦無回應秦剛和舍曼會面一事。不過，台外交部發言人歐江安稱，台美之間互信良好，雙方對各項議題的溝通管道十分暢通；有關美國與中國大陸互動的信息，台灣一向密切關注，且有所掌握，但相關細節依慣例不對外透露。

台TVBS製播的國際新聞節目「FOCUS世界新聞」昨引述德州州立大學副教授翁履中稱，通常美國國務院在高階官員會晤外國使節後，會在雙方有共識的情况下發布會後聲明，但這次舍曼與秦剛會晤後毫無動靜，「可見這場對話雙方都沒有達成某種程度的共識，對於台海議題並沒有完整交集，無法對外有明確說明，或需要更多時間來着墨文字要如何表達會面的過程」。翁履中還提到：「雖然中美之間還是保持一定的溝通管道，且溝通管道暢通，但是否有效還是值得關注。」

魏鳳和：台灣問題屬中國內政

除了中美就台灣問題角力之外，台海問題也延燒到其他外交場合。《新京報》報道，魏鳳和昨以視像方式出席在烏茲別克塔什干舉行的上合組織防長會議時表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政；並稱「本月初，美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣，中方強烈反對、嚴厲譴責、堅決反制。中國的立場得到世界上170多個國家和國際組織的普遍理解和支持，中方對此表示讚賞」。

駐聯合國代表團批台友邦聲明

而針對伯利茲、斯威士蘭、危地馬拉、聖文森特和格林納丁斯等國的常駐聯合國代表前日（23日）就台灣問題和當前台海局勢發表聯合聲明，中國常駐聯合國代表團當日亦發聲明「反擊」，批評這些國家「不辨事非、無端指摘中國維護國家主權和領土完整的正當舉措，嚴重干涉中國內政」。

綜合報道

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