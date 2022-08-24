川67火電廠補位發電 長江流域6省市乾旱

自15日發布針對工業企業的「讓電於民」通知後，四川於20日再追加通知，要求在除攀枝花和涼山外的全省19個市（州）擴大工業企業「讓電於民」實施範圍，對包含白名單重點保障企業的所有工業電力用戶實施生產全停，直至25日。新浪財經引述行業人士，指受該政策影響，四川部分鋰鹽和電池正負極材料生產企業的減產量會進一步增大，至接近2萬噸。

加碼讓電於民 川電池業料減產2萬噸

四川本為水利發電大省，但據《四川日報》報道，今夏各流域來水嚴重偏枯，多個水電站水庫蓄水幾乎下落至死水位。為此67座火力發電廠補位發電，至22日，共發電1275萬千瓦，佔當日全川電網最大負荷約25%。高溫導致的重慶北碚區、大足區山火，在燃燒多日後仍沒完全撲息。

除四川外，《中國新聞周刊》昨引述官方數據，稱四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽長江流域6省市農作物受災面積已達1764萬畝。農業農村部部長唐仁健21日表示，高溫乾旱已成為影響南方秋糧豐收的最大威脅。

其中，鄱陽湖湖體面積過去5個月已萎縮85%。《江西日報》報道，江西省長葉建春要求盡最大努力把旱情對水資源、水生態和水環境影響降到最低，並「堅決保障群眾生活用水和灌溉用水」。

另據《錢江晚報》消息，浙江昨日5時啟動抗旱Ⅳ級應急響應，要求落實落細各項抗旱保供水措施，全力保民生和糧食安全，確保居民生活用水。貴州省水利部門也要求有效解決34個縣農村居民因旱面對的飲水困難。