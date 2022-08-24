台殺兩警疑犯落網 外役監獄逃犯 曾偷車搶劫囚7年

據中央社、中時新聞等台媒報道，兩名殉職的警員分別為36歲的凃警和27歲的曹警。兩警員前日上午查緝贓車時，在安南區北汕尾三路附近遭到林信吾攻擊，兩名警員因身中數十刀傷重不治。案發後，林信吾搶走一把警槍及兩個彈匣駕車逃逸。

稱因不欲服刑殺警 警：高度懷疑

警方指，林信吾供稱，案發時他在公墓喝酒，遭到先下車徒步搜查的凃警追緝，林不從並持刀反抗；凃警先後向林噴辣椒水及開槍示警，林眼睛因辣椒水刺激，瘋狂向凃警揮刀，凃頸部中致命刀傷倒地。曹警駕車趕到見狀即開車撞向林，而林此時已奪得警槍並陸續開了6槍，迫使曹警落車逃離，林乘機從後追砍殺死對方。關於犯案動機，林信吾僅稱不想回獄服刑，警方稱高度懷疑林的供稱，不排除為卸責之詞。

逃亡時偷車搶劫 新竹客運站被捕

警方透露，林信吾在殺警奪槍後，為躲避警方追捕，他先變裝清洗血漬，並將紅色贓車丟棄在台南安南區土城高中，再乘火車北上新營區；其間又偷竊電單車，持槍到便利店搶奪現金，接著搭車南下高雄再轉乘客運北上新竹。警方昨晨4時41分在新竹市客運站，趁林下車疏於防備時上前壓制逮捕。

林信吾曾因偷竊電單車、持氣槍搶劫便利店遭判刑7年10月，刑期到2028年；原在台南市的明德外役監獄服刑，但約一周前逃脫。外役監獄是較為開放的監獄類型，受刑人可以外出工作或回家探親，還有穩定收入。

面對外界質疑林信吾返家探視後未歸、脫逃，當局卻未發布通緝，明德外役監獄副典獄長江振亨表示，林逾期未歸後已通報檢警偵辦，但發布通緝非獄方職責。法務部矯正署署長黃俊棠表示，將檢討及改善外役監獄政策。

蔡英文：檢討外役監獄標準

此外，台灣總統蔡英文昨下午到台南，向兩名殉職警員家屬致哀。蔡英文指，已指示行政院等相關部門，推動警械使用條例加速修法，強化警察人員執勤所需設備，同時通盤檢討外役監獄標準，並強調務必在最短時間內，強化警察執勤安全。針對今次殺警奪槍案，一向反對死刑的台立法院長游錫堃亦表示「一定要判死刑」，再度引起死刑存廢的重大爭議。目前全台尚待執行的死刑犯共38人，其中3人涉及殺警。