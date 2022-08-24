國務院督查19省區 協調解決經濟恢復問題

冀穩定經濟 保障糧食能源安全

新華社昨（23日）報道，國務委員兼國務院秘書長肖捷在大督查部署及動員會上表示，要提高政治站位，充分認識今年開展大督查的特殊重要意義，緊緊圍繞穩住經濟大盤和改革發展主要任務；及時幫助協調解決地方經濟恢復發展面臨的突出困難，為保持經濟平穩運行和社會大局穩定作出積極貢獻，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。今次督查涉及的19個省份直轄市及自治區，分別為山西、內蒙古、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、新疆。大督查範圍也包括新疆生產建設兵團。

國務院督查組將圍繞做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作、落實「六保」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）任務，聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定、深化「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，及優化營商環境展開督查。

督查組也將整頓2021年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題、保障糧食和能源安全，並核查一些地方「三公」經費（因公出國或出境費、車輛購置及運行費、公務接待費）不減反增、鄉村振興、落實第9版防控方案措施以防層層加碼等情况，冀解決政策落實的痛點。實地督查中，督查組稱將堅持把2/3以上人員和時間精力用於線索核查及暗訪督查。