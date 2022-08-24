金門炮戰64周年 蔡籲台美建安全供應鏈 批大陸軍演威脅 學者：為選舉造勢

提俄烏戰 稱台人保家決心難撼動

中央社報道，蔡英文昨在總統府接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計劃」學者訪問團時說，64年前的八二三戰役向世界宣示，任何的威脅都無法撼動台灣人民捍衛家園的決心，「過去如此、現在也是這樣、未來也是一樣」。她又提及大陸在台周邊區域軍演，對台海與區域現况造成極大威脅；並稱民主伙伴應該強化結盟力量，共同防禦威權國家的干擾，攜手捍衛區域的和平穩定。

蔡英文在講話中還提到俄羅斯入侵烏克蘭，稱為了應對全球威權勢力的擴張，台灣與美國更應該一起，建立更安全、更具韌性的供應鏈。訪問團成員包括美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）。

國民黨稱對話國防續並重

台國防部長邱國正昨日前往金門太武山公墓主持「八二三戰役64周年」追思祭悼活動，為殉職將士上香、獻花，以表追思。金門縣長楊鎮浯表示，祭典提醒悲慘歷史不應重演，同時也讓金門人更堅定「不要戰爭，要和平」信念。台灣陸軍金門防衛司令部新聞稿表示，回顧戰史，全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」意志，奠定了台灣日後安定繁榮與台海長期和平發展。

國民黨主席朱立倫昨日在facebook撰文指出，「1958年8月23日起的炮擊戰役中，小小的金門竟承受了47萬餘發的炮彈，金門平均每平方公里的土地上，就落下了3000多發炮彈」；並稱今天台灣人能安居樂業，「是有人在前方負重前行，不會忘記自由並非平白而來」。國民黨也稱將繼續以加強國防（Defense）與不放棄對話（Dialogue）的「2D戰略」，以交流降低兩岸衝突風險的同時，也支持以堅實國防保衛台灣。台灣前總統馬英九則提前於21日赴太武山悼祭。

蔡曾兩赴金門 被批為連任

另一邊廂，大陸對「八二三」並無表態。「八二三」素被認為是藍營「神主牌」，故每逢選舉，綠營及其他政黨都會爭先拜祭。蔡英文上任後，在2018年八二三60周年之時，並未赴金門參加炮戰紀念儀式，但及後在2019年及2020年曾兩赴金門，《中國時報》當時指她是為選舉而參與。去年蔡亦缺席，改而去打台產高端疫苗並視察台軍單位。

今年適逢台灣九合一選舉，台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新對本報表示，綠營將炮戰當成國共鬥爭，唯有為了選舉和連任才作勢發聲；殊不知「八二三」是挽救台灣的重要戰役，雖發生在金門，卻事關全台灣人生死存亡。

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