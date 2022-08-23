接見美印州長訪團 蔡：同構民主晶片永續供應鏈

中央社報道，蔡英文致辭提到，侯康安是第一次率團訪台，也是疫情以來第一名訪台的美國州長，這對台美關係深化，意義非常重大。蔡英文表示，美國總統拜登9日簽署晶片法，印第安納州可望成為美國半導體產業新興的科技中心，這個發展方向與台灣不謀而合，台灣的半導體產業已經在全球供應鏈佔有關鍵地位。

簽經濟合作備忘錄

侯康安說，全世界都知道供應鏈的管理以及韌性非常重要，尤其像半導體牽連許多尖端研發，這會影響每一天、每個人。侯康安表示，印第安納州州民與台灣有許多共享價值、共同利益與目標，接下來有更多機會，強化並且耕耘彼此的關係；當雙方經濟一起成長時，一定可以與台灣形塑戰略伙伴關係。

隨後台灣經濟部政務次長陳正祺代表經濟部，與侯康安簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，雙方未來將在半導體、潔淨能源等產業相互合作，推動各領域的發展。

針對媒體詢問，中國大陸近日因美議長佩洛西訪台發動軍演，他是否認為中國過度反應或擔憂訪台引起中國報復。侯康安說，美國是聯邦政府制度，他這行代表印第安納州赴台促進產業交流，因此他不會去評論美國聯邦政府的外交政策。