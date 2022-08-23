台南兇徒殺兩警搶槍逃 盛傳作案陳姓疑犯投案 稱非其所為

一警遭割喉 一警中多刀

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，兩名殉職的警員分別為36歲的凃警和27歲的曹警。當地警方於昨日上午受理電車盜竊案件，該兩名警員同駕駛巡邏車前往台南安南區查緝，兩人開警車在台南市區追一輛贓車追到台江大道四段，北汕尾三路產業道路後衝進草堆後，兩人和疑兇發生扭打，其後疑兇騎機車逃逸。

警方指，曹警的脖子有約20釐米長的撕裂傷，送院時已沒有呼吸；凃警身上多處刀傷，送院搶救後仍宣告不治。事發現場可以看到一輛警車停在草叢中，車窗玻璃碎裂，車上和地面也留有大片血漬。

警方透露，殉職警員凃警所攜帶的一支警槍、2個彈匣共24發子彈疑似被疑兇搶走，現場遺留一把BB彈玩具槍。警方鑑識人員到場採證發現6個彈殼，其中巡邏車右側前車門有4個彈孔，不排除是疑兇搶槍得手後，意圖開槍射殺警員。

案發後，警方展開全面緝捕，昨下午在距案發現場約1公里處的安南區土城高中找到紅色贓車。此外，警方行車紀錄器拍下疑兇犯案過程，畫面中一名滿身鮮血的警員遭疑兇以右手挾持，疑兇疑似面露笑容，右手持槍緊盯行車紀錄器鏡頭。其後外界盛傳鎖定疑兇為今年7月中遭雲林台西警方發布的陳姓毒品通緝犯，但又傳出疑兇另有他人。警方昨晚強調，疑兇身分還要經過相關比對才能確認，但仍不排除陳男通緝犯。陳男昨晚投案，稱殺警案不是他幹的，警方則稱今天將偵訊釐清案情。

內政部長：警遇反抗 大膽使用槍械

據台媒報道，台內政部長徐國勇和警政署長黃明昭，在案發後立即搭高鐵南下慰問家屬和坐鎮指揮。徐國勇要求警政署立即緝兇，又指殺警疑兇擁有槍支，呼籲警方緝兇時注意自身安全，遇有反抗時，大膽使用槍械，絕不客氣。對於兩名員警殉職，蔡英文表示哀慟不捨，指示內政部務必在最短時間逮捕疑兇、繩之以法，並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。