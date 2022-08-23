官方人教社教材繪圖怪 27人問責 總編輯免職 重繪畫力求「中國風、時代感、精氣神」

據新華社報道，教育部昨日（22日）公布了關於人民教育出版社小學數學教材插圖問題的調查處理通報。通報指，教材插圖主要存在三方面問題。一是不美觀向上，整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，精神風貌不佳，沒有恰當體現出中國少年兒童陽光向上的形象。二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤。插圖數量過多，部分插圖製作專業水準不高，個別插圖存在科學性、規範性問題。三是不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀。部分插圖繪製粗糙，一些線條繪製和元素選擇不當，圖片比例不協調。

教育部：全面排查教材

確保符正確政治方向審美習慣

通報批評了負責編製教材的人教社及審理教材的教育部教材局，並對有關單位及27名失職失責人員問責（見另稿）。通報指，同時也發現網上傳播的一些問題插圖並非人教社小學數學教材插圖，有關部門已將其列入全面排查整改。

教育部要求，從5月下旬啟動小學數學教材插圖重繪工作，全力確保9月新學期課前到書。教育部表示，針對人民教育出版社小學數學教材插圖問題，教育部舉一反三，部署對全國中小學教材教輔和進入校園課外讀物的插圖及內容進行了全面排查整改，確保體現正確的政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。

新教材邀高水平插圖團隊繪製

人教社同日通報已完成重繪，並經國家教材委員會專家委員會審核通過。人教社介紹，新教材邀請國家級美術機構從全國範圍內推薦10個高水平插圖團隊，從中選出3個同時繪製，最終確定採用中央美術學院的插圖。插圖在整體風格上力求體現「中國風」、「時代感」、「精氣神」和「數學味」，堅持正確政治方向、價值取向和出版導向，確保教材體現黨和國家意志，展現新時代中國少年兒童陽光、向上、愉悅的精神面貌，堅持大眾主流審美取向，清新雅正，簡潔大方。

網民指重繪圖「太土」 插圖負責人輕罰

人教社還公布了新的插圖示例，包括一至六年級教材封面及基本人物造型。不過不少網民認為重繪插圖「太土」，一些場景設定不符合時代，像十幾二十年前。亦有評論認為，倘若真的沒有利益輸送，恰恰反映教材把關者的審美和價值判斷不當；而插圖直接負責人吳勇僅不再受聘，懲罰過輕令人失望。出版社負責人則稱，本次插圖重繪工作時間緊、任務重，一定還有改進空間，歡迎大家通過人教社官網「中小學教材意見反饋平台」、電子郵箱及信函等渠道提出意見。

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