「大白」毆放牛未檢測藏民 官方調查 拉薩爆「火車群組」涉7省市 多地急尋同車客

藏疫情升溫 拉薩延長社會面管控

西藏疫情持續升溫，拉薩市宣布，延長臨時性社會面管控措施，該措施原定昨凌晨3時結束。

根據國家衛健委消息，內地前日新增本土病例2181宗，包括確診個案553宗及無症狀感染個案1628宗，旅遊勝地海南省及西藏的個案佔最多，海南省1065宗，包括確診個案440宗和無症狀感染625宗；其次是西藏594宗，包括確診個案34宗和無症狀感染560宗。

網傳影片顯示，一名身穿白色防疫服的工作人員（俗稱「大白」）先用腳踢向一名身穿藍色衣服戴帽的老人，隨後又用手掌摑對方，該老人不斷退後避開，工作人員卻繼續向前掌摑這名老人，其間無人制止。還有一個穿白色防疫服、背心顯示「警察」的人，背着手在一旁觀看。有消息指該老人剛放完牛，因未做核酸檢測而被毆打，打人者是貢嘎縣朗傑學派出所所長。「西藏大白踢打掌摑民眾」話題登上微博熱搜，引發網民熱議，相關話題及影片其後被刪除。

有指打人者為派出所長

此事引起輿論關注，西藏貢嘎縣官方微信公眾號「網信貢嘎」發布公告稱，對於網傳貢嘎縣某疫情防控工作人員與群眾衝突，以及影片所反映的情况，當局高度重視，已派小組展開調查，待調查核實清楚後，會及時向社會通報。

另據央視報道，西藏拉薩爆發火車群組感染。8月15日由西藏拉薩開往北京的Z22次列車，至前日（20日）至少發現33名感染者，涉及河北、山西、河南、北京、山東、甘肅、湖南7個省市。受疫情影響，拉薩火車站宣布，8月19日起至9月10日拉薩至北京西Z22次運行區段縮短為拉薩至青海省會西寧，西寧至北京西段停運。已有多地發布通告急尋Z22次列車上的乘客，要求其主動報備並配合疫情防控工作。

（綜合報道）

（新冠疫情）