4商業公眾號被封 或涉違規編發新聞

至日前為止，上述帳號被封的具體原因暫未公布。據微信公眾號「傳媒特訓營」引述坊間估計，上述帳號沒有採訪編輯發布新聞內容的權力，發布的內容也未獲得授權。

包括鳳凰網旗下欄目

據專注於傳媒事務的微信公眾號「傳媒特訓營」報道，上周五，「志象網」、「獵雲網」、「財視傳媒」及「風暴眼工作室」已被屏蔽所有內容或關停。

據報道，該4個公眾號在業內具有較高名度。志象網創立於2018年，創始人為前媒體人胡劍龍，志象網創立初期獲大觀資本的「天使輪投資」；2022年初，志象網在深圳設立辦公室，服務中國品牌全球化。

獵雲網創辦於2013年，是內地知名互聯網創業服務平台。除媒體服務之外，獵雲網還成立了投融資對接服務平台、投融資顧問服務等。獵雲網已完成多輪融資。

財視傳媒成立於2014年，自稱專注於做優質商業內容提供商、商業短視頻開拓者。

風暴眼工作室為鳳凰網旗下原創欄目，聚焦財經、產經領域報道。

今次事件，是近期「丁香醫生」系列帳號被禁後，又一批自媒體帳號被查。

此外，公眾號「盧克文工作室」因「涉及低俗、性暗示或色情信息」，帳號所有文章被禁止分享、帳號無法被關注；微博「大V」「司馬南」的帳號，因「違反相關法律法規」被禁言。