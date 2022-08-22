增對華反擊力 日研佈千枚遠程導彈

射程從100增至1000公里

日本《讀賣新聞》昨日報道，日本政府正在考慮部署1000多枚遠程巡航導彈。考慮到台灣突發事件，導彈將主要從日本「南西諸島」（琉球群島一帶）部署到九州，目的是縮小與中國的「導彈差距」。

報道引述多名政府官員證實稱，日本政府將陸上自衛隊部署的國產12型地對艦導彈的射程從目前的100多公里擴大到1000公里左右，射程將到達朝鮮和中國沿海地區；導彈正在改進，以便可從艦船和戰鬥機上發射。該計劃是在2024財年部署改進的地面發射版本，比計劃提前兩年左右。

在日本年底修訂的《國家安全戰略》中，預計將宣布具備「反擊能力」，以自衛為目的攻擊敵方導彈發射基地。改進型導彈的核心將是「反擊能力」。

路透社報道，日本外務省未回應部署遠程巡航導彈一事；日本對其宣布放棄戰爭的戰後憲法的解釋是，日本只能將其軍隊用於自衛；近年日本加大軍費開支，採取更自信戰略，但日本沒有部署遠程導彈，是日本對打擊外國領土目標的武器的限制之一。

月初美國眾院議長佩洛西訪台後，地區緊張局勢加劇。解放軍在台灣附近發射導彈，進入日本宣稱的專屬經濟區。針對日方抗議，中方稱中日未對相關海域正式劃界，不存在所謂「日本專屬經濟區」，沒有所謂的中國導彈射入日本專屬經濟區的問題。

共同社早前報道，日本防衛相濱田靖一在就任儀式上提及中國等的軍事動向，訓示稱「為了從高度複雜化的安全風險中守衛我國，必須強化防衛力的質和量」。