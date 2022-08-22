美方月內第三團 印第安納州長訪台4日 晤蔡英文、半導體廠商

侯康安是自新冠疫情爆發以來首名赴台訪問的美國州長，台外交部表達誠摯歡迎。《聯合報》報道，台外交部表示，侯康安及訪問團成員訪台期間將晉見蔡英文、接受台外交部長吳釗燮款宴，並拜會相關政府機關及台灣半導體廠商代表；侯康安另將簽署及見證多項促進台灣及印第安納州的經貿及科技產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。

《華郵》：習促阻議長訪台 拜登稱或無能為力

另據《華盛頓郵報》上周六（20日）引述白宮官員稱，中國國家主席習近平上月底與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時，的確要求拜登「想辦法阻止佩洛西」訪台，但拜登當時回應說，他可能無能為力。

根據美媒此前報道，中方官員在佩洛西計劃訪台的消息傳出後，立即在各個層級向美國發出警告，北京的外交部發言人也多次就此表示，中方將作出強烈反應。

《華郵》引述白宮資深官員的話說，習近平在與拜登通電話時，要求拜登「想辦法阻止佩洛西」訪台。但拜登當時就對習近平說，他可能無能為力。拜登解釋說，國會是美國政府獨立的一支，佩洛西和其他國會議員一樣，在是否出國訪問的問題上，完全由他們自己做主。拜登還警告，如果佩洛西真的訪台，北京也不能採取挑釁性和脅迫性的行動。

《華郵》引述多名官員的話指出，雖然政府官員為佩洛西有權訪台做辯護，但高層官員其實對此抱持嚴重關切。這些官員透露，美國已經了解北京在考慮於台海舉行前所未有的大規模軍事行動，而且也看到中國當局將利用佩洛西訪台趁機採取這些行動的迹象。

中國官方多次重申，強烈反對美台官方往來。本月初佩洛西訪台，兩岸局勢緊張，解放軍隨後「鎖台軍演」，北京稱要以此震懾「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

（綜合報道）

（中美角力）