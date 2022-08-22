台情侶赴柬遭恐嚇割腎 警拘兩人

中央社引述台警方接報指，42歲陳姓男子因欠債數萬元新台幣，及近期將因案入獄服刑，為躲避和還債，詢問債主是否有工作機會。債主通過管道，在7月將陳男和36歲廖姓女友送至柬埔寨工作。廖女家人接獲勒索信息後報案，陳男亦向警方求救，表示被上銬囚禁至手腕流血生膿。在台債主及另一名嫌犯已被逮捕，警方正設法營救遭囚禁情侶。

緬北逃回桂漢：很多人想回來卻回不來

另一名從柬被救回的被害人「呆呆」表示，年初因在台工作不順利，一名認識10年的朋友介紹他到當地做「文書工作」，月薪約4.5萬至5萬新台幣（約1.17萬至1.3萬港元），包吃包住。最後一間公司留下他和另外3人，剩下一人沒有公司要，聽說被丟在街上，牙齒被打到掉光，雙腳爛掉，幸最後跟他一起被救。

大陸警方亦提醒民眾警惕。雲南晉寧警方上周五（19日）發布影片，廣西一名32歲男子講述他2019年被朋友騙到緬北，表示起初被「上萬月薪」吸引，到了那裏發現是洗錢，對方要求還清3萬人民幣（約3.45萬港元）偷渡費才能離開，拘禁和毆打是家常便飯，若逃跑可能面臨被打死。男子稱自己能逃回來已是萬幸，還有很多人想回來卻回不來。

（東南亞．打工騙案）