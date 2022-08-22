駐柬使館：台胞遇困難請聯繫 台外交部：領事權不外判「他國」

駐柬使館文章題為〈台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館——致在柬台灣同胞的一封信〉，稱近來媒體報道有在柬台灣同胞人身自由受到限制，被迫從事網絡賭博、電信詐騙及其他違法活動，希望得到及時救助，盡早脫身。

文章稱，台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在；在柬埔寨，無論是在接種新冠疫苗的「春苗行動」中，還是解救遇困同胞，「我們對台灣省籍中國公民從來都是一視同仁予以重視」。大使館表示，「祖國永遠是你們的堅強後盾，無論大家在柬遇到何種困難，均可直接聯繫我們，中國駐柬使館將一如既往，依法依規，向包括台胞在內的所有在柬中國公民提供及時高效的領事保護服務」。

中央社報道，台外交部稱，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫牀，是中國「一帶一路」政策的遺毒，多國公民受害；中國駐柬使館卻趁機形塑「中國政府在海外可有效提供台灣同胞急難救助」的「假象」，形同「一邊放火，一邊喊救」，促陸方不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。台外交部又稱，行使領事權是「中華民國主權」一部分，政府絕不會外包給「他國政府」代勞；台灣駐外館處所發出的「中華民國台灣護照」及「入國證明」才是民眾應持有合法且有效的旅行文件。台外交部稱，將持續與內政部警政署合作，加強聯繫柬埔寨及相關國家警政機關，協助受害民眾盡早返台。

（東南亞．打工騙案）