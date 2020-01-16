台傳媒人：柬埔寨9月底掃蕩 恐「贖人死線」 內政部料370台人遇困 促販人者自首減刑

綜合報道

早前報道指出，柬埔寨將主辦2023年東南亞殘疾人運動會（ASEAN Para Games），該國明年也會主辦東南亞運動會（Southeast Asian Games），但該國國際形象因近日的人口販賣事件跌到谷底。

林裕豐：人蛇集團急「清倉」 賣樓賣人

台灣傳媒人林裕豐在東森電視台節目《這！不是新聞》中指出，為了挽救形象，柬國政府原定今年12月底圍剿西港等人蛇大本營，現在或提前到9月底行動，人蛇集團也因此緊急準備「清倉」。林裕豐說，人蛇集團想拋售園區，但西港房價持續飈高，當地人買不起；若無法賣樓及賣走「豬仔」，不排除人蛇集團會「化整為零」，因此若無法在9月底前將「豬仔」贖回，「恐怕他們就再也回不來了」。

台灣刑事局陸續救出部分受害者，但台內政部長徐國勇昨日（21日）指出，遇困民眾仍有370人左右。中央社引述徐國勇當天在士林市場受訪說，政府跨部會合作積極營救，對非法行為一定偵辦到底，絕不手軟。

徐國勇：受害者最早是大陸人最多

徐國勇呼籲涉嫌柬埔寨人口販運案的不法分子出面自首，稱可以依法減刑；若供出其他共犯及犯罪行為因而破案的話，檢察總長提到可依法再請求法院減刑。

徐國勇表示，柬埔寨內政部長與警方自9日起也全面掃蕩，台內政部警政署、移民署在越南、泰國等地的移民官、聯絡官全力協助在柬埔寨的遇困民眾，僑委會也全員動員台商、台胞提供各種資源救助陷於柬埔寨的同胞。他說，無論受害者基於何種方式到柬埔寨，他們都是台灣的同胞，他們受到苦難，台灣都必須營救。

另一方面，中國駐柬埔寨大使館表示，台胞是中國公民，促遇困難者向使館求助（見另稿）。

徐國勇表示，柬埔寨警方已抓到不少非法集團，其中以大陸人最多，稱「這是中國大陸一帶一路衍生的犯罪」，受害人不止台灣人，最早是大陸人最多，新加坡、馬來西亞、越南、泰國民眾也有人受害。

西哈努克省長晤聯國報告員 籲外國「畀料」助查

打工騙案系列事件引起國際關注，西港所在的柬埔寨西哈努克省，省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）上星期五（19日）會見聯合國柬埔寨人權狀况特別報告員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn），討論柬埔寨人權、人口販運、網絡犯罪及網絡欺詐問題。

郭宗朗在會上說，西哈努克省各級當局從不迴避責任，齊心協力執法，毫不妥協地打擊一切犯罪。他還呼籲外國大使館提供更多資料，以便更有效調查和遏止犯罪活動。

（東南亞．打工騙案）

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