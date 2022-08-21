受騙海外工作 獲救者現身說法 批政府無為 台救人網紅促交代

獲Bump援助的林譽洲在Bump的短片現身說法，林表示，去年12月受騙被困迪拜，起初曾向駐迪拜台北商務辦求助，但獲回覆「迪拜公司不會無故扣押員工護照，請自己與公司協調，或向當地警局申訴」商務辦更告知他無法提供幫助，「只能自己想辦法」。因為擔心被送至柬埔寨，林決定跳樓賭命逃生；後來獲Bump建議向商務辦申請臨時護照，接回覆稱無護照；最終由Bump寫信至總統府，他才取得護照返台。影片中，Bump批評台灣政府「不要給自己找藉口」、「從頭到尾就是你們根本沒有去在乎這些人」，還點名要求外長吳釗燮給他一個交代。

對於有外界質疑其營救手法可能違法，並指其父是黑社會，Bump發文回應稱，父親確有黑社會背景，但他不能選擇父親，也以父親為驕傲，何况父親已去世7年。「我不知道有個黑社會的老爸，跟我救人想幫人，到底有什麼關係，我有違法嗎？」他稱在救援中「沒有使用任何違法手段」。

花逾百萬救人 經手40人多人失聯

Bump在接受中天電視訪問時說，過去一段時間，已從柬埔寨救回超過8名台人。他表示，隨着救援次數增多，詐騙集團提高警覺，現在民間救援上已快沒辦法，所以才在網上曝光。被問會否因抹黑而停止再救援，他表示他想下車了但政府不讓他下車，並說會繼續救下去。另外，Bump在廣播節目《POP搶先爆》中表示，前往柬埔寨救援的團隊約10人，救援過程花逾100萬元台幣。他也表示至少40人找其團隊救援，但多人中途已失聯。

台外交部先批誤導後稱感謝

台外交部18日公開感謝Bump幫忙救援及在柬埔寨跟駐館聯繫，又稱重視近來台人海外求職受騙增加，強調目前是政府、民間團結一致之時，一同合作營救受騙台人。對於外交部轉為向他道謝，他在網上回應「感謝我有什麼用？感謝我受困者就全出來了？」「請不要把重點擺錯了，我是要你們針對我影片中的所有疑點回應，而不是挑好回的回」。